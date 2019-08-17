«Спартак» вдесятером обыграл ЦСКА в молодёжном первенстве

В матче 6-го тура молодёжного первенства России «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе академии „Спартак“ имени Фёдора Черенкова. Обслуживал матч Юрий Матвеев из Москвы.

Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Спартака» Максим Данилин. В начале второго тайма хавбек «армейцев» Наяир Тикнизян восстановил равновесие. На 63-й минуте спартаковцев вывел вперёд полузащитник Никита Мирошниченко. Через минуту красно-белые остались в меньшинстве из-за удаления защитника Максима Актисова. Несмотря на это, «Спартак» сумел удержать победу.

«Спартак», набрав семь очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА (11) остался на четвёртом месте в таблице.