«Спартак» вдесятером обыграл ЦСКА в молодёжном первенстве
В матче 6-го тура молодёжного первенства России «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе академии „Спартак“ имени Фёдора Черенкова. Обслуживал матч Юрий Матвеев из Москвы.
Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Спартака» Максим Данилин. В начале второго тайма хавбек «армейцев» Наяир Тикнизян восстановил равновесие. На 63-й минуте спартаковцев вывел вперёд полузащитник Никита Мирошниченко. Через минуту красно-белые остались в меньшинстве из-за удаления защитника Максима Актисова. Несмотря на это, «Спартак» сумел удержать победу.
«Спартак», набрав семь очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА (11) остался на четвёртом месте в таблице.
- 17 августа 2019
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