«Сельта» — «Реал»: Бэйл, Винисиус и Бензема — в атаке гостей
Тренерские штабы «Сельты» из Виго и мадридского «Реала» определились с составами на матч 1-го тура испанской Примеры.
«Сельта»: Рубен, Костас, Васкес К., Оласа, Араухо, Мендес, Суарес, Лоботка, Пейнадо, Аспас, Фернандес.
Запасные: Вильяр, Айду, Саэнс, Лосада, Бермехо, Диоп, Систо.
«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Одриосола, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Винисиус, Бэйл.
Запасные: Навас, Начо, Милитао, Родригес, Иско, Васкес Л., Йович.
Встреча пройдёт сегодня, 17 августа, в Виго на стадионе «Балаидос», начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Реал».
В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» — на 16-м.
Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на Бэйла
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