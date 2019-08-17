«Сельта» — «Реал»: Бэйл, Винисиус и Бензема — в атаке гостей

Тренерские штабы «Сельты» из Виго и мадридского «Реала» определились с составами на матч 1-го тура испанской Примеры.

«Сельта»: Рубен, Костас, Васкес К., Оласа, Араухо, Мендес, Суарес, Лоботка, Пейнадо, Аспас, Фернандес.

Запасные: Вильяр, Айду, Саэнс, Лосада, Бермехо, Диоп, Систо.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Одриосола, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Винисиус, Бэйл.

Запасные: Навас, Начо, Милитао, Родригес, Иско, Васкес Л., Йович.

Встреча пройдёт сегодня, 17 августа, в Виго на стадионе «Балаидос», начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Реал».

В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» — на 16-м.