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«Эвертон» — «Уотфорд»: Бернард забивает после классной передачи Диня

«Эвертон» — «Уотфорд»: Бернард забивает после классной передачи Диня
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Уотфорд» открыт счёт. На 10-й минуте отличился полузащитник хозяев Бернард, ему ассистировал Лука Динь.

Видео доступно на «Чемпионате».

Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В 1-м туре «Эвертон» дома сыграл в ничью с «Кристал Пэлас» — 0:0. «Уотфорд» на своём поле потерпел разгромное поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:3.

Во 2-м туре 17 августа также сыграют «Астон Вилла» — «Борнмут», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед», «Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», «Саутгемптон» — «Ливерпуль», «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».

18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». 19 августа сыграют «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

Ранее в стартовом поединке 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1.

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