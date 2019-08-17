«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Зинченко начнёт матч с первых минут

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» определились с составами на матч 2-го тура английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Лапорт, Зинченко, Уолкер, Гюндоган, Де Брёйне, Эрнандес, Силва, Стерлинг, Агуэро.
Запасные: Браво, Канселу, Фернандиньо, Фоден, Сильва, Жезус, Марез.
«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Уолкер-Питерс, Санчес, Алдервейрелд, Эриксен, Ламела, Уинкс, Сиссоко, Н’Домбеле, Кейн.
Запасные: Гассанига, Вертонген, Дэвис, Скипп, Моура, Ло Чельсо, Дайер.
Встреча состоится сегодня, 17 августа, в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию встречи можно здесь.
- 17 августа 2019
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