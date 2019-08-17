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Азмун: «Ахмату» надо было тянуть время, поэтому произошла потасовка

Азмун: «Ахмату» надо было тянуть время, поэтому произошла потасовка
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Для нас это была не очень хорошая игра, вязкая. Мы чувствовали давление, это часть футбола, им надо было тянуть время, поэтому произошла потасовка. О судействе нечего сказать, это не моя работа", — передаёт слова Азмуна корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Петербургский «Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» 24 августа. «Ахмат» 25 августа проведёт матч с московским ЦСКА. В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.

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