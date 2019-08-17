Гвардиола: VAR необходимо доработать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).



«Горжусь тем, как проявили себя мои игроки. Люди говорят, что мы можем улучшиться, но результат — это всё, что имеет значение в итоге. Мы хотели бы победить, потому что игроки этого заслужили, но порой таков футбол.



Что касается VAR, думал, мы оставили эту ситуацию позади, в матче Лиги чемпионов прошлого сезона. Но всё повторилось. Второй раз переносить подобное тяжело. VAR необходимо доработать. Думаю, болельщики были довольны выступлением команд, а мы впредь должны стараться реализовывать все свои шансы», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити», набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» (4) — на пятом.