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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» поделили очки в матче АПЛ

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» поделили очки в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг на 20-й минуте. Спустя три минуты хавбек «Тоттенхэма» Эрик Ламела сравнял счёт.

До перерыва «горожане» вновь вышел вперёд благодаря голу нападающего Серхио Агуэро. Ничью «шпорам» принёс полузащитник Лукас Моура, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма.

На 92-й минуте отличился форвард хозяев Габриэл Жезус, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора. В эпизоде была зафиксирована игра рукой.

«Манчестер Сити», набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» (4) — на пятом.

Календарь матчей АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Стерлинг – 20, 1:1 – Ламела – 23, 2:1 – Агуэро – 35, 2:2 – Лукас Моура – 56
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