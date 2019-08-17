«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» поделили очки в матче АПЛ

В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого мяча стал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг на 20-й минуте. Спустя три минуты хавбек «Тоттенхэма» Эрик Ламела сравнял счёт.
До перерыва «горожане» вновь вышел вперёд благодаря голу нападающего Серхио Агуэро. Ничью «шпорам» принёс полузащитник Лукас Моура, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма.
На 92-й минуте отличился форвард хозяев Габриэл Жезус, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора. В эпизоде была зафиксирована игра рукой.
«Манчестер Сити», набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» (4) — на пятом.
Календарь матчей АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
- 17 августа 2019
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:25
-
21:24
-
21:22
-
21:20
-
21:17
-
20:57
-
20:52
-
20:51
-
20:47
-
20:39
-
20:34
-
20:29
-
20:29
-
20:15
-
20:10
-
19:57
-
19:56
-
19:52
-
19:47
-
19:45
-
19:33
-
19:29
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
18:54
-
18:52
-
18:41
-
18:40