«Рубин» — «Арсенал»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Игорь Коновалов, Закиров, Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртанссон.
Запасные: Иван Коновалов, Волк, Денисов, Гранат, Плиев, Агапов, Акбашев, Макаров, Седов, Марков, Микелтадзе.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Берхамов, Ткачёв, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.
- 18 августа 2019
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