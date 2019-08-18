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Перес уверен, что Бэйл станет ключевым игроком «Реала» в текущем сезоне

Перес уверен, что Бэйл станет ключевым игроком «Реала» в текущем сезоне
Футбол / Испания 0

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поддержал решение оставить в команде нападающего Гарета Бэйла, сообщает Marca.

По информации источника, Перес провёл встречу с валлийским футболистом, во время которой Бэйл заявил о желании остаться в «Реале». Перес в свою очередь выразил полную уверенность в том, что валлийский форвард станет ключевым игроком «Королевского клуба» в текущем сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что Бэйл может перейти в китайский клуб «Цзянсу Сунин», однако трансфер футболиста сорвался. Позже появилась информация, что в «Реале» надеются продать Бэйла в один из английских клубов. При этом с продажи футболиста мадридский клуб намерен получить не менее € 65 млн.

Бэйл является самым высокооплачиваемым футболистом «Реала». Зарплата валлийца в испанском клубе составляет € 17 млн в год. Контракт игрока действует до лета 2022 года.

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