Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Последним клубом 38-летнего игрока был «Дерби Каунти», за который он выступал в 2019 году.
«После тщательных размышлений принял решение повесить бутсы на гвоздь. Теперь меня ждёт новая глава в жизни, которая, надеюсь, будет связана с тренерской работой.
Моя карьера была невероятной. В детстве не ожидал, что буду выступать на профессиональном уровне.
Я играл на чемпионатах мира, в финалах Лиги чемпионов, становился чемпионом Премьер-лиги. Это детская мечта.
Я исполнил свою мечту и теперь смотрю в будущее. Надеюсь стать отличным тренером», — приводит слова Коула Sky Sports.
Большую часть карьеры Эшли провёл в лондонских «Арсенале» и «Челси». Защитник завоевал 16 трофеев, включая 3 чемпионских титула АПЛ, 7 Кубков Англии, 1 титул Лиги чемпионов и 1 титул Лиги Европы.
- 18 августа 2019
-
17:23
-
17:22
-
17:13
-
17:09
-
17:09
-
17:04
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:14
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:30
-
14:07
-
13:48
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:00
-
12:46
-
12:34
-
12:34
-
12:15