Фанаты ЦСКА поддержали команду накануне матча со «Спартаком»

Болельщики ЦСКА поддержали игроков команды накануне матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Армейские» болельщики пришли зарядить команду эмоциями накануне дерби. Спасибо за мощную поддержку!" — сообщается в официальном «Твиттере» ЦСКА.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 19 августа. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 20:00 мск. Обслужит матч арбитр Алексей Еськов. В качестве его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный судья — Алексей Матюнин.

ЦСКА, набрав 10 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (8) — на 8-м месте в таблице. В первом круге прошлого сезона команды сыграли вничью со счётом 1:1, во втором — ЦСКА победил — 2:0.