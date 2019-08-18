Фанаты ЦСКА поддержали команду накануне матча со «Спартаком»

Болельщики ЦСКА поддержали игроков команды накануне матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Армейские» болельщики пришли зарядить команду эмоциями накануне дерби. Спасибо за мощную поддержку!" — сообщается в официальном «Твиттере» ЦСКА.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 19 августа. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 20:00 мск. Обслужит матч арбитр Алексей Еськов. В качестве его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный судья — Алексей Матюнин.
ЦСКА, набрав 10 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (8) — на 8-м месте в таблице. В первом круге прошлого сезона команды сыграли вничью со счётом 1:1, во втором — ЦСКА победил — 2:0.
- 18 августа 2019
-
17:23
-
17:22
-
17:13
-
17:09
-
17:09
-
17:04
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:14
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:30
-
14:07
-
13:48
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:00
-
12:46
-
12:34
-
12:34
-
12:15