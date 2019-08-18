Эксперты: Карасёв назначит пенальти в матче «Спартак» — ЦСКА с вероятностью 35%

В понедельник, 19 августа, в 20:00 на стадионе «Открытие Арена» в центральном матче шестого тура РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА. Алексей Еськов, который должен был работать в качестве главного арбитра на дерби, получил травму. РФС провёл замену судьи, встречу обслужит Сергей Карасёв.

Букмекерские конторы предлагают поставить за коэффициент 2.75 (вероятность 34,6%) на то, что московский рефери назначит 11-метровый в матче «Спартак» — ЦСКА. Если Сергей Карасёв обойдётся без пенальти, то сыграет ставка за 1.45 (65,6 %).

В последнем матче Карасёв допустил грубейшие ошибки. В третьем туре московский рефери обслуживал встречу «Оренбург» — «Зенит». Арбитр поставил пенальти в ворота хозяев, но не назначил 11-метровый в сторону сине-бело-голубых. Оба решения глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал неверными.