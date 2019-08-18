Башкиров: для меня радость выводить команду, которую раньше выводил Шаронов

Полузащитник казанского «Рубина» Евгений Башкиров прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0), а также поделился мнением о своей роли капитана команды.
«Забитый мяч – действия всей команды, была динамичная атака, где каждый сыграл, как должен. Да, получилось неординарно, но это привело к голу.
Можно как-то оправдать собственные ошибки в первом тайме, но мы договорились не оглядываться на какие-то факторы и обстоятельства. Те ошибки, которые мы совершали, мы же и исправляли. Ноги от усталости в конце игры сводило, к сожалению. Роль капитана очень ответственная, но для меня большая радость выводить на поле команду, которую раньше выводил Шаронов», — передаёт слова Башкирова корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.
- 18 августа 2019
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