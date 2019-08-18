«Челси» — «Лестер Сити»: видеообзор матча

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на своём поле не сумел переиграть «Лестер Сити». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:1.



Первый мяч в игре был забит уже на 7-й минуте. Его автором стал Мэйсон Маунт. Хавбек хозяев отобрал мяч у Онинье Ндиди и пробил в угол ворот Каспера Шмейхеля. На 67-й минуте нигериец исправился за свою оплошность, замкнув головой подачу с фланга от Джеймса Мэддисона.

Видео доступно на «Чемпионате».



2-й тур АПЛ стартовал в субботу, 17 августа. Лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. «Манчестер Сити» на своём поле разошёлся миром с «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2.



18 августа «Шеффилд Юнайтед» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счётом – 1:0.

Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

«Челси» набрал первое очко в чемпионате Англии и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Лестер Сити» с двумя очками в двух играх — 12-й.

