Гол и ассист Регилона принесли «Севилье» победу над «Эспаньолом» в матче Примеры

В матче 1-го тура испанской Примеры «Севилья» обыграла «Эспаньол». Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Итоговый счёт матча — 2:0.
Героем встречи стал защитник гостей Серхио Регилон. На счету воспитанника мадридского «Реала» забитый мяч и результативная передача. На 44-й минуте Регилон добил в ворота мяч, который отскочил к нему от перекладины. На 86-й минуте он передачей из аута бросил в прорыв в штрафную площадь хозяев Нолито. Тот вышел на ударную позицию и установил окончательный счёт матча.
В следующем туре «Эспаньол» на выезде сыграет с «Алавесом» (25 августа). «Севилья» двумя днями ранее также в гостях встретится с «Гранадой».
В минувшем сезоне «Эспаньол» занял 7-е место в турнирной таблице Примеры, «Севилья» — 5-е.
- 18 августа 2019
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