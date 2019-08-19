Егоров: мы идём с VAR шаг за шагом

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал свой комментарий работе системы VAR в РПЛ.



«Мы идём с VAR шаг за шагом. Сейчас у нас есть шесть лицензированных арбитров, которые могут работать с этой системой. Также есть девять арбитров, которые могут быть главными на матчах с VAR. Остальные рефери сейчас проходят специальные тесты и обучаются.



Идёт ещё одна группа ребят, которая должна получить лицензии. Нынешние шесть судей имеют мировую квалификацию и могут обслуживать абсолютно любой матч. Мы идем к тому, чтобы достаточное количество арбитров получило необходимую лицензию. Мы в процессе учёбы.

Мы стараемся никого не обделить. Система VAR используется каждый раз на играх разных команд. К нам нет вопросов со стороны международных организаций. У нас ноль ошибок», — приводит слова Егорова «Матч ТВ».



Система VAR в РПЛ начала применяться с этого года. В каждом туре эта технология используется в одном или двух матчах.

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