Круговой проходит медосмотр для «Зенита»

Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита». Фотографию с медосмотра опубликовало в «инстаграме» издание Prosportstory.

Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт один гол.

Ранее в СМИ появилась информация, что на 21-летнего игрока претендует также московский ЦСКА. «Зенит» после пяти туров занимает в таблице РПЛ первое место, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на одно очко.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».