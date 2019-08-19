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Жена Мамаева стала жертвой мошенников

Жена Мамаева стала жертвой мошенников
Футбол / РПЛ 0

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, столкнулась с мошенничеством в Сети.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», с банковской карты жены футболиста были похищены 75 тыс. рублей.

«Выяснилось, что в мае текущего года девушка нашла в социальной сети «Инстаграм» объявление о продаже футляра для помады фирмы Louis Vuitton. Она связалась с продавцом и перевела ему 75 тыс. рублей. Аксессуар Мамаевой так и не пришёл. По итогам проверки 18 августа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — сказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Согласно постановлению суда, Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже.

Жена Мамаева посетила супруга в колонии
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