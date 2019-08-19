Жена Мамаева стала жертвой мошенников

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, столкнулась с мошенничеством в Сети.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», с банковской карты жены футболиста были похищены 75 тыс. рублей.
«Выяснилось, что в мае текущего года девушка нашла в социальной сети «Инстаграм» объявление о продаже футляра для помады фирмы Louis Vuitton. Она связалась с продавцом и перевела ему 75 тыс. рублей. Аксессуар Мамаевой так и не пришёл. По итогам проверки 18 августа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — сказал источник в правоохранительных органах.
Напомним, Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Согласно постановлению суда, Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже.
- 19 августа 2019
-
11:35
-
11:22
-
11:21
-
11:01
-
10:54
-
10:46
-
10:29
-
10:26
-
10:05
-
09:59
-
09:44
-
09:34
-
09:27
-
09:25
-
09:10
-
08:45
-
08:39
-
07:48
-
06:35
-
06:24
-
06:07
-
05:33
-
05:13
-
04:44
-
03:39
-
02:20
-
01:32
-
01:03
-
00:58
-
00:54
-
00:32
-
00:26
-
00:23
-
00:08
- 18 августа 2019
-
23:57