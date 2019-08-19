Экс-полузащитник «Зенита» перешёл в «Ротор»

Полузащитник Денис Ткачук сегодня, 19 августа, в статусе свободного агента подписал контракт с «Ротором». 30-летний полузащитник будет выступать за новую команду под 31-м номером, сообщает официальный «твиттер» волгоградского клуба.

Ткачук является воспитанником белгородского «Салюта». Позже он выступал за «Газовик», «Зенит» и «Рубин». В составе петербургского клуба Ткачук становился обладателем Кубка России сезона-2015/16.



В 2012 году Ткачук провёл первый и единственный в карьере матч за вторую сборную России, в котором сыграл против молодёжной сборной Бельгии (4:0).



Последним клубом хавбека были «Крылья Советов», в составе которых в прошлом сезоне он провёл 25 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи.