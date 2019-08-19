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Экс-полузащитник «Зенита» перешёл в «Ротор»

Экс-полузащитник «Зенита» перешёл в «Ротор»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник Денис Ткачук сегодня, 19 августа, в статусе свободного агента подписал контракт с «Ротором». 30-летний полузащитник будет выступать за новую команду под 31-м номером, сообщает официальный «твиттер» волгоградского клуба.

Ткачук является воспитанником белгородского «Салюта». Позже он выступал за «Газовик», «Зенит» и «Рубин». В составе петербургского клуба Ткачук становился обладателем Кубка России сезона-2015/16.

В 2012 году Ткачук провёл первый и единственный в карьере матч за вторую сборную России, в котором сыграл против молодёжной сборной Бельгии (4:0).

Последним клубом хавбека были «Крылья Советов», в составе которых в прошлом сезоне он провёл 25 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи.

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