Шунин: заряд «Шунин Антоха — это целая эпоха» очень приятен, но мои годы впереди

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от похода на фанатскую трибуну бело-голубых.



«Пойти на фанатскую трибуну было нашей совместной инициативой с болельщиками. Я уже был на секторе фанатов, но это было давно. Сейчас получилось ещё ярче, я такого не ожидал. Мне хотелось поддержать команду с трибуны, старались делать это как можно громче. Так получилось, что гол «Динамо» забило тогда, когда я был с микрофоном на трибуне. Болельщики сказали, что это из-за того, что я пришёл на сектор. Понятное дело, что эти вещи не связаны, но было приятно. Вчера я понял, что поддерживать команду не так просто, как кажется со стороны, я даже немного охрип. Наши болельщики – огромные молодцы, что они при любом раскладе с нами. Про текущее состояние дел в команде они меня не спрашивали. Мы старались завести команду, зарядить её эмоциями, поэтому вопросов ко мне не было – надо было просто поддерживать ребят.



Заряд «Шунин Антоха – это целая эпоха» очень приятен, но мои лучшие игровые годы, надеюсь, ещё впереди. Эти эмоции непередаваемы, в такие моменты понимаешь, что всё было не зря, что я двигаюсь в правильном направлении. Приятно, что фанаты меня уважают. Я сказал речь перед болельщиками, но это был экспромт, не ожидал, что мне дадут слово во время матча. Ребята спросили, не хочу ли я что-то сказать, а я хотел их поблагодарить. Получилось эмоционально. Если бы готовился, то, может, было бы красивее, но зато получилось от души.



Я давно не смотрел футбол со стороны, после вчерашнего матча у меня произошла переоценка многих вещей. Мы живём футболом, каждый день тренировки – бывает очень тяжело. То, что происходит вокруг, болельщики видят и чувствуют по-другому. Я вчера это испытал. Эти эмоции на стадионе, детишки, которые болеют за твою команду. Это дорогого стоит. Вообще здорово, что вчера было 17 тысяч зрителей. Очень круто играть перед почти заполненным стадионом», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

