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Бекао пожелал ЦСКА удачи в матче со «Спартаком»

Бекао пожелал ЦСКА удачи в матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», в своём «инстаграме» обратился к экс-партнёрам в преддверии матча «армейцев» со «Спартаком» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Друзьям из ЦСКА – удачи в дерби сегодня», — говорится в сообщении Бекао.

Бекао пожелал ЦСКА удачи в матче со «Спартаком»
Бекао пожелал ЦСКА удачи в матче со «Спартаком»
Фото: «Инстаграм» Родриго Бекао

Бекао выступал за ЦСКА в прошлом сезоне на правах аренды из бразильского клуба «Байя», а в летнее трансферное окно перебрался в «Удинезе».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслужат встречу судьи из Москвы. Главным арбитром будет Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.

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