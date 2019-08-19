Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», в своём «инстаграме» обратился к экс-партнёрам в преддверии матча «армейцев» со «Спартаком» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Друзьям из ЦСКА – удачи в дерби сегодня», — говорится в сообщении Бекао.

Бекао пожелал ЦСКА удачи в матче со «Спартаком» Фото : «Инстаграм» Родриго Бекао

Бекао выступал за ЦСКА в прошлом сезоне на правах аренды из бразильского клуба «Байя», а в летнее трансферное окно перебрался в «Удинезе».



Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслужат встречу судьи из Москвы. Главным арбитром будет Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.