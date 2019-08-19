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«Спартак» — ЦСКА, 19 августа, РПЛ, интересные факты о дерби, тест

«Спартак» — ЦСКА
«Чемпионат»
Тест. Как хорошо ты знаешь новейшую историю противостояния «Спартака» и ЦСКА?
Внутри только интересные факты о главном московском дерби. Без унылых дат и бессмысленных цифр.
Футбол / РПЛ 0

Сегодня в заключительном матче 6-го тура РПЛ «Спартак» Кононова будет рубиться с ЦСКА Гончаренко. Нас наверняка ожидает огненный матч – обновленный состав красно-белых пройдет проверку слаженным коллективом «армейцев».

В ожидании зажигательного действа предлагаем вам проверить себя на знание истории дерби. Только яркие события и факты – никакой скучной статистики.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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