Кикнадзе: думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб может усилиться до закрытия трансферного окна, а также оценил шансы команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
«До завершения трансферной кампании осталось совсем чуть-чуть. Позицию называть не буду. Смотрим разные варианты, каждое решение — это предмет скрупулёзного изучения.
Посмотрим, какая будет жеребьёвка в Лиге чемпионов, но думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы. ЦСКА в прошлом году показал, что можно биться и с грандами. Точнее даже побеждать их. Для этого нужно выполнить ряд условий. Прежде всего надо очень сильно хотеть. А ребята этого хотят, тем более поквитаться за прошлый год.
С Гилерме у меня отличные отношения. С Сёминым — хорошие рабочие отношения. Конфликты есть постоянно. Это нормально. Каждый отстаивает своё, и это идёт только на пользу. Ленин в первом номере газеты «Правда» писал, что полное единство взглядов может быть только на кладбище. А кладбищем у нас не пахнет. Всегда стараемся находить оптимальное решение», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 19 августа 2019
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