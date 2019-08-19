Кикнадзе: у «Локомотива» уже сейчас есть несколько предложений по Миранчукам

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что московский клуб получил несколько предложений по трансферам полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.



«У нас нет задачи сохранить Мирачуков в команде. Есть задача развития ребят. Игроки и клуб заинтересованы в том, чтобы если Миранчуки и уходили, то в серьёзные, большие клубы. Уже сейчас есть несколько предложений, но пока давайте отыграем Лигу чемпионов», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1. Голами в составе «железнодорожников» отметились Алексей Миранчук, реализовавший пенальти, и Антон Миранчук, забивший гол в концовке встречи, на 82-й минуте.