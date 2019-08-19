Экс-президент «Сантоса»: чтобы Неймар не ушёл в «Реал», отдали его отцу $ 1 млн

Бывший президент «Сантоса» Марсело Тейшейра рассказал, почему экс-нападающий клуба Неймар, ныне выступающий в составе «ПСЖ», на перешёл в мадридский «Реал» в 2006 году.
«Неймар был в восторге от „Реала“ времён „галактикос“. Мы предложили его отцу $ 1 млн, чтобы Неймар остался. Он легко согласился. В правлении клуба все были убеждены, что я сошёл с ума, но мы все знали, что Неймар был особенным игроком. Было важно сохранить его в „Сантосе“. Это было трудное решение, которое я должен был принять самостоятельно, но в итоге оно оказалось верным. Мы не вели переговоров с «Реалом». Все то, о чем я рассказал, было сделано для того, чтобы сохранить его в клубе. В итоге нам это удалось, но отношения с „Реалом“ ухудшились», — приводит слова Тейшейры AS.
- 19 августа 2019
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