Ибрагимович предстал в образе героя мультсериала «Симпсоны»

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в своём «твиттере» картинку, где он изображён в образе героя мультсериала «Симпсоны». Также вместе с ним изображены Барт и Гомер Симпсоны в форме американского клуба.
В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович забил 20 мячей в 21 матче нынешнего розыгрыша первенства MLS. По этому показателю он уступает только Хосефу Мартинесу («Атланта Юнайтед», 21 гол) и Карлосу Веле («Лос-Анджелес», 24).
Ибрагимович является воспитанником «Мальмё», цвета которого защищал с 1999 по 2001 год. В дальнейшем форвард выступал за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», а в 2018 году перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси». В сборную Швеции Златан вызывался с 2001 по 2016 год.
- 19 августа 2019
-
19:12
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:28
-
18:20
-
18:03
-
18:02
-
17:41
-
17:39
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
17:03
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:45
-
16:25
-
16:24
-
16:16
-
16:06
-
15:57
-
15:52
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:00
-
14:58