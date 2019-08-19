Ибрагимович предстал в образе героя мультсериала «Симпсоны»

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в своём «твиттере» картинку, где он изображён в образе героя мультсериала «Симпсоны». Также вместе с ним изображены Барт и Гомер Симпсоны в форме американского клуба.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович забил 20 мячей в 21 матче нынешнего розыгрыша первенства MLS. По этому показателю он уступает только Хосефу Мартинесу («Атланта Юнайтед», 21 гол) и Карлосу Веле («Лос-Анджелес», 24).

Ибрагимович является воспитанником «Мальмё», цвета которого защищал с 1999 по 2001 год. В дальнейшем форвард выступал за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», а в 2018 году перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси». В сборную Швеции Златан вызывался с 2001 по 2016 год.