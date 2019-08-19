Экс-тренер тульского «Арсенала» Гаранин возглавил юношескую сборную России

Вадим Гаранин назначен на пост главного тренера юношеской сборной России, составленной из игроков 2005 года рождения. Контракт со специалистом рассчитан до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте РФС.
С 26 по 30 августа сборная России примет участие в международном турнире среди юношеских сборных, который пройдёт во Вьетнаме. Российская команда проведёт тренировочный сбор в Новогорске в преддверии турнира с 20 по 23 августа.
«Для меня возглавить юношескую сборную России — большая честь. Cборная только начинает формироваться, поэтому на данном этапе первоочерёдная задача носит селекционный характер. Будем внимательно изучать, как ребята играют за свои академии и спортивные школы, вызывать наиболее достойных на сборы и формировать боеспособный коллектив для участия в отборочном раунде чемпионата Европы в категории U17, который стартует через два года.
К работе уже приступил, завтра команда начнёт учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а с 26 по 30 августа нам предстоит принять участие в международном турнире во Вьетнаме. Соперниками сборной России будут команды Кореи, Вьетнама и Мьянмы. К сожалению, по разным причинам мы не смогли вызвать сейчас всех игроков, которых хотели, а соперники будут представлены футболистами на год старше. Будем настраивать ребят на серьёзную борьбу, первый турнир для новой команды всегда имеет особое значение. До конца года у сборной запланировано ещё несколько учебно-тренировочных сборов», — отметил Гаранин.
Ранее Гаранин работал с молодёжной командой тульского «Арсенала», а также занимал пост ассистента главного тренера основной команды. Также специалист работал в академии московского «Динамо» имени Льва Яшина.
- 19 августа 2019
-
20:49
-
20:48
-
20:35
-
20:33
-
20:29
-
20:07
-
20:01
-
19:53
-
19:50
-
19:48
-
19:38
-
19:37
-
19:12
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:28
-
18:20
-
18:03
-
18:02
-
17:41
-
17:39
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
17:03
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:45
-
16:25