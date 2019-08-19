Кононов: «Спартаку» хватило сил прибавить во втором тайме

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).



«Разные таймы? Считаю, связано это с перестраховкой игроков. Конечно, мы не даём такую команду. Где-то они более сконцентрировано подходят к обороне, чем к атаке. Но мы разберёмся. Кое-что приходит на ум в плане тренировочного процесса.



В перерыве сказал игрокам, что надо прибавить в скорости, делать открывания и играть точнее в пас. Скорость передвижения и передач — это самое главное. Первое, в чём мы переиграли ЦСКА, — наши болельщики, которые нас гнали вперёд, очень серьёзно поддерживали. Второе — это то, что, несмотря на не очень удачный первый тайм, вся команда была очень хорошо заряжена на игру. И хватило сил прибавить во втором тайме.



Я доволен игроками, которые вышли на замену. Мирзов хорошо вошёл в игру, ни одного мяча не потерял. Мельгарехо мог забить — жаль… Но если команда выигрывает, то мы всеми довольны.



Пошла ли нам на пользу пауза из-за задымления? Ну видите, мы сразу после неё забили. Мы собрались, я попросил игроков подойти ко мне поближе. Мы пару слов сказали — что это концовка и надо ответственно к ней подойти, прибавить в игре, в атаке и обороне. Так получилось, что забили.



Я сейчас громко кричал в раздевалке? Мы кричали все вместе», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».