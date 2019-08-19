Жиго: это самый большой матч для меня, эта победа для фанатов «Спартака»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Это было невероятно. Конечно, самое главное — это победа. Я очень счастлив, что сумел забить. Наши фанаты были великолепны, и эта победа для них. Именно победа важна. Почему сделал такой рывок при первом голе? Можно сказать, что это интуиция. Так получилось. Но я рад, поскольку в конечном счёте мы забили.



Что за победные капли мне капали во время задымления? Это не связано с дымом. Я поучаствовал в столкновении и после этого не очень хорошо себя почувствовал. Медицинская помощь в концовке? Никаких проблем с ногой нет. Всё в полном порядке.



Конечно, это самый большой матч для меня. Мне удалось забить дважды, но в первую очередь в дерби важна победа», — сказал Жиго в эфире телеканала «Матч Премьер».