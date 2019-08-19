Бабаев: чуть больше ожидали от лидеров ЦСКА в матче со «Спартаком»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
«Не считаю, что провалились во втором тайме. Допустили роковую ошибку, пропустили контратаку. Это дерби, такое случается. Матч понравился болельщикам, был довольно зрелищным. Наши ребята играли неплохо, особенно в первом тайме, но не использовали свои моменты. А в таких матчах кто их не использует, тот проигрывает. Наверное, чуть больше ожидали от наших лидеров.
Дым от петард сбил настрой? Нет смысла гадать, что и почему. Конечно, это не красит наш футбол. Многие ходят на футбол с семьями и детьми. Но искать крайних в этой ситуации неправильно», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 19 августа 2019
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