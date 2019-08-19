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«Вульверхэмптон» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: Невеш сравнял счёт

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: Невеш сравнял счёт
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш забил гол на 55-й минуте матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

Невеш получил мяч за пределами штрафной площади соперника и пробил в дальнюю девятку ворот Давида де Хеа. Ранее гол забил форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

Видео гола доступно на «Чемпионате».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

2-й тур АПЛ стартовал в субботу, 17 августа. Лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. «Манчестер Сити» на своём поле разошёлся миром с «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2. «Челси» и «Лестер Сити» сыграли вничью — 1:1.

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