Тиль — о матче с ЦСКА: в Нидерландах нет такой атмосферы даже у больших команд

Голландский полузащитник «Спартака» Гус Тиль прокомментировал победу в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).



«В Нидерландах нет такой атмосферы даже у больших команд. Никогда раньше не испытывал такого. Первая половина матча получилась не очень хорошей со стороны обеих команд, в основном были забросы вперёд. Но во втором тайме нам удалось сыграть лучше, мы создали больше моментов и забили два прекрасных гола.



В перерыве тренер был немного зол, потому что длинные забросы вперёд — это не наш стиль игры. Тем более у ЦСКА много рослых игроков, которые могут побороться на втором этаже. Он сказал, что нужно начинать играть в наш футбол, что мы и сделали. У нас было много коротких передач, мы создали кучу моментов и заслужили победу.



Ожидал ли, что игру сделает защитник? Пожалуй, это было в духе игры. И Жиго, и Джикия — борцы. Они сражаются и в обороне, и в атаке. Так что это закономерно.



Разумеется, могу общаться пока не со всеми игроками „Спартака“, потому что есть языковой барьер. Но с другими мы общаемся совершенно спокойно, мне нравится с ними общаться, у нас хорошее взаимодействие.



Надеюсь, смогу продлить славную традицию Гусов и с достоинством поддерживать это имя в России. Рассчитываю быть здесь таким же успешным, как Гус Хиддинк», — сказал Тиль в интервью пресс-службе «Спартака».

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