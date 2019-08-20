Свидетель по делу Кокорина и Мамаева заявила о покушении из-за её показаний

Екатерина Бобкова, свидетель по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала, что по словам врачей, её пытались убить в Праге, когда она выпала из окна отеля.
«Я знакома с Татьяной. Это моя подруга уже восемь лет. И мы с ней как-то 2 года не общались как-то так, разошлись пути. А потом она появилась из ниоткуда. Начала вот названивать-написывать, названивать-написывать. А потом она предложила вот полететь в Прагу к её знакомому. Я решила, что мне тоже нужно отвлечься от всей истории с футболом и решила поехать с ней.
Ну так мы приехали туда. Познакомились вот как раз с Андреем, там ещё Александр был, его друг — молодой парень. Вот мы познакомились, поужинали, выпили вина. Я вот просто к ней подошла и сказала: „Тань, давай я к тебе...“. Она начала эту тему про футболистов. И я говорю: „Давай закроем эту тему. Мне это неприятно. Из-за этого я из Москвы уехала“. Она такая: „Да-да! Ладно-ладно-ладно“. И всё. Это, если честно, я сама уже хотела спать и говорила всем о том, что, может быть пора спать. „Давайте все выпьем! Давайте все выпьем!“
И вот тема про футболистов началась. Начали говорить, Андрей мне дал бокал. У меня стоял мой бокал, я пила красное вино. Я говорю такая: „Всё, хватит! Давайте закроем тему! Сейчас я уйду туда, в комнату, спать“. Как раз сказала, он дал другой бокал вина, я выпила — и всё. Больше ничего не помню.
Татьяна написала мне за всё этом время только одно сообщение о том, что „Кать, нам надо встретиться поговорить. Ты испортила мне жизнь, я теперь спать спокойно не могу, мне кошмары снятся, я из церкви не вылезаю“.
Говорят о разных версиях. Потому что в Москве врачи говорят о том, что вообще как будто по голове меня сначала ударили, а потом скинули. Потому что тело уже было бездыханное, когда падала. Потому что, если бы оно было в дыхании, то я бы умерла там же», — сказала Бобкова в интервью телеграм-каналу Baza.
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