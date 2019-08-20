Шалимов: у «Спартака» игроки более высококлассные, чем у ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал победу красно-белых в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

«Первый тайм получился очень скучным, мне казалось, что играют две не очень классные команды, мягко скажем. В первой половине встречи внимательно играли футболисты обороны той и другой команды, поэтому голевых ситуаций не было. Конечно, были моменты у ЦСКА, но они были спонтанными, после рикошетов. «Спартак» выходил на первую половину встречи с боязнью проиграть, ЦСКА владел инициативой в первом тайме.

Второй тайм был поживее, молодые футболисты ЦСКА поверили, что инициатива сохранится в их руках, и расслабились, поэтому «Спартак» завладел преимуществом. Свою роль сыграл тот факт, что у «Спартака» игроки более высококлассные, чем у ЦСКА, стоит отметить, что импульс придавали защитники красно-белых Самуэль Жиго и Георгий Джикия.

В этом сезоне команда менялась, селекционно «Спартак» качественно сработал этим летом. Я думаю, что его никто не тронет, «Спартак» серьёзно меняется. Я не вижу серьёзных провалов по сравнению с другими командами Премьер-Лиги», — приводит слова Шалимова ТАСС.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.

В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.