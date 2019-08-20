У «Спартака» теперь целых три футболиста, которые умеют делать шаг назад в атаке

Самое крутое, что есть в первом мяче в дерби — не сам факт рывка Жиго от штрафной до штрафной. Этот рывок был бы почти бессмысленным, если бы центральный защитник «Спартака» продолжал двигаться к чужим воротам и в момент, когда мяч ушел на фланг к Андре Шюррле, и стало понятно, что будет подача в штрафную. Смысла ему придал тот факт, что Жиго сделал два шага назад. И благодаря этому пробил почти без помех.

Шюррле! Марио! Акинфеев! Жиго!!! Это было просто супердерби Вулкан эмоций и крутых моментов, потрясающие сэйвы вратарей, феноменальный дубль Жиго – и победа «Спартака».

Умение, которым воспользовался Жиго, есть даже далеко не у каждого центрального нападающего. Оно первым делом отличает хорошего атакующего игрока от топового. Все время смотреть вперёд в атаке неправильно, потому что если оглянуться, то можно увидеть, какие свободные зоны оставляет соперник, прижимаясь к своей штрафной. Сделать пару шагов назад — это значит сделать вклад в глубину атаки, на которую оборона обычно не обращает внимания, сосредоточившись на мяче.

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С этой точки зрения «Спартак» провёл роскошную трансферную кампанию. За одно лето в команде появились сразу два игрока, способных посмотреть себе за спину и сделать два шага назад в атаке — это Тиль и Шюррле. Немец и вовсе в одной из атак в ответном матче с «Туном» отступил на пять шагов прежде, чем принять мяч. И в тот момент, когда передача на него пошла, у Андре была масса времени на то, чтобы принять решение в ударной позиции — бить, отдавать проникающую передачу или разворачивать атаку пасом поперек. Каждая такая ситуация выматывает соперников ментально: они находятся под давлением выбора, который есть у игрока с мячом. Каждая такая ситуация для команды с мячом даёт возможность закрепиться в статусе хозяина положения в матче.

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Тиль делает такие шаги иначе — он отступает от центральных защитников за спины опорникам соперников (похожее действие есть в арсенале у братьев Миранчуков) и благодаря этому свободнл принимает мяч между линий. У голландца не слишком высокая скорость, но благодаря умению создать глубину атакующего горизонта этот недостаток незаметен. Более того, чаще всего атаки получают ускорение после того, как Тиль получает передачу — все потому, что сопернику приходится нарушать позиционную структуру обороны, выдвигаясь на Гуса в подстраховку.

В лице Жиго «Спартак» неожиданно имеет сразу третьего такого футболиста. Если у защитника будут силы на пару таких рывков в каждом матче, это потрясающее дополнение к атакующему потенциалу команды, особенно учитывая уникальное умение Жиго играть головой.

Надо понимать, что в РПЛ игроки с умением сделать лишний шаг назад всегда будут особенно ценны, потому что оборонительные линии садятся слишком глубоко и заставляют вжиматься в штрафную. Зоны второго темпа в штрафной и у на углах штрафной дуги почти всегда становятся ключом к итогоговому результату.



И у «Спартака» в основе сразу треть игроков умеет этот ключ раздобыть.