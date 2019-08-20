Магнуссон: ЦСКА будет работать, чтобы в следующей игре победить «Спартак»

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Поддержка до и во время матча была очень крутой. Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва — красно-синяя. Мы будем работать и сделаем всё, чтобы победить в следующей игре», — написал Магнуссон в «Инстаграме».

Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.

В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.