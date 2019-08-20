Дж. Ларссон: великая победа в дерби! Москва — красно-белая

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поделился эмоциями от победы в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
«Великая победа в дерби! Москва — красно-белая», — написал Ларссон в своём «инстаграме», прикрепив к сообщению командное фото из раздевалки.
Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.
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