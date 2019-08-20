Защитник «Олимпика»: на Украине нужно намного больше бегать, чем в Испании
Защитник «Олимпика» Иван Зотько сравнил украинский и испанский футбол, а также рассказал о приглашении от донецкого клуба. Зотько является воспитанником «Металлиста», выступал за дублирующую команду «Валенсии», «Эльче» и «Льейду». С 2014 по 2015 год провёл девять матчей и забил два мяча за юношескую сборную Украины.
«Разница между испанским и украинским футболом большая. На Украине нужно намного больше бегать, здесь более силовой футбол, там более техничный.
Мне позвонил главный тренер Жулио Сезар, сказал, что хочет видеть меня в команде, что знает меня по выступлениям в Испании. Я с радостью приехал», – сказал 23-летний игрок в эфире передачи «Футбольный формат».
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