Погба — один из худших пенальтистов в истории АПЛ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заработал пенальти в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», однако не смог его реализовать. По статистике французский футболист вошёл в список худших пенальтистов в истории английской Премьер-лиги.
Среди тех игроков, которые пробили как минимум десять ударов с 11-метровой отметки, Погба находится на шестой позиции среди худших исполнителей пенальти. Игрок сборной Франции исполнял 11 ударов, из которых только 7 раз заканчивались голом (36% непопаданий). На первом месте в этом списке находится Хуан Пабло Анхель — 10 ударов и только 5 голов (50% непопаданий), на второй позиции — Рияд Марез с 12 ударами и 7 голами (42% непопаданий).
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