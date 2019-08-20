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«Барселона» попытается арендовать Неймара с обязательством выкупа

«Барселона» попытается арендовать Неймара с обязательством выкупа
Футбол / Испания 0

«Барселона» намерена предпринять очередную попытку вернуть нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен».

По информации Sky Sports, сине-гранатовые сделают парижанам предложение об аренде 27-летнего бразильского футболиста. При этом в потенциальном договоре будет прописано обязательство выкупа игрока, сумма которого не уточняется.

Ранее сообщалось, что, помимо «Барселоны», на Неймара также претендует другой испанский клуб – мадридский «Реал». «Сливочные» также ведут переговоры с «ПСЖ». При этом и парижане, и сам нападающий хотят расстаться до закрытия летнего трансферного окна, однако для этого клубу должно поступить достаточно выгодное предложение.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн.

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