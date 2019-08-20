Невилл назвал Алексиса «катастрофой»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение об игре нападающего Алексиса Санчеса в составе манкунианцев. Чилийский футболист за 45 матчей в составе английской команды забил всего пять мячей.

«Я приветствовал его переход в команду, он упорный нападающий. Но это катастрофа. Я понятия не имею, что с ним случилось. Видимо, его должно быть двое. Тот, который играл за «Арсенал» и „Барселону», а затем тот, который появился в Манчестере“, — цитирует Невилла Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что Санчес в ближайшее время может покинуть свою команду и стать футболистом «Интера». Отмечается, что в услугах форварда заинтересован наставник миланской команды Антонио Конте, который хочет усилить атакующую линию после того, как «Интер» не смог приобрести нападающего «Ромы» Эдина Джеко.