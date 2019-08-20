А. Егоров: Карасёв провёл просто суперматч, такие дерби — вишенка на торте
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу Сергея Карасёва в качестве главного арбитра матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1).
«Сергей Карасёв провёл просто суперматч. Такие дерби – вишенка на торте. Наверное, Сергей провёл одну из лучших игр в своей карьере. Мы вчера смотрели суперский футбол. Для нас это глоток свежего воздуха, отправная точка в судействе с минимальными ошибками.
Карасёв возобновил матч по правилам. Он получил информацию от VAR. Обе команды находились на поле, обе видели, что арбитр даёт сигнал на возобновление. Пенять на то, что что-то было сделано неправильно, я не могу», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Спартак» — ЦСКА — 2:1, обзор матча, видео голов и опасных моментов
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