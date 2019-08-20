«Партизан» объявил о переходе Натхо
Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо перешёл в белградский «Партизан», сообщается в официальном «твиттере» сербского клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался сербам бесплатно. Стороны заключили соглашение сроком на три года. Израильтянин получил в сербском клубе футболку с шестым номером.
31-летний Натхо выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. В 2014-м хавбек перешёл в ЦСКА, в составе которого провёл четыре сезона. В минувшей кампании Бибрас защищал цвета греческого «Олимпиакоса». В составе «армейского» клуба хавбек становился чемпионом России в сезоне-2015/16. Также он трижды выигрывал серебряные медали Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. В составе «Рубина» хавбек становился обладателем Кубка и Суперкубка России.
Натхо: я люблю ЦСКА, но пока не знаю, где продолжу карьеру
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