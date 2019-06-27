Натхо: я люблю ЦСКА, но пока не знаю, где продолжу карьеру

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал предстоящий уход из «Олимпиакоса». Стороны решили не продлевать сотрудничество на следующий сезон. 31-летий игрок 1 июля официальной станет свободным агентом.

«Я покидаю «Олимпиакос», поскольку не имел в последнее время достаточно игровой практики. ЦСКА? Я люблю этот клуб, но пока не знаю, где продолжу карьеру, — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В завершившемся сезоне Натхо провёл в общей сложности 34 встречи за «Олимпиакос» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. В 2019 году хавбек всего 4 раза выходил в стартовом составе в матчах чемпионата Греции, при этом в последней игре за «Олимпиакос» отдал 2 голевых паса.