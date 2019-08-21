Роналду: сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя

Нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду негативно отозвался о возросших суммах трансферов в современном футболе. По его словам, цены на игроков завышены.



«В современном футболе сложно совершать расчёты. Делается большая ставка на потенциал, футбольная индустрия стала отличаться от той, что была раньше. Если оставить в стороне переход Жоао Фелиша, сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя. В футболе стало больше денег. Защитник и вратарь теперь могут стоить по 70-80 млн. Я с этим не согласен, но это мир, в котором мы живём. Мы должны уважать его», — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на португальский телеканал TVI.



Напомним, 19-летний Жоау Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» за за € 126 млн. Он обошёл Роналду и стал самым дорогим португальским игроком в истории.



Фелиш: хотел бы стать новым Роналду