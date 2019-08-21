Ширко – о Сутормине: видимо, такого уровня футболист, что стоит 50 тыс. рублей

Директор спортивной школы «Химок» Александр Ширко прокомментировал документ, подтвердивший, что полузащитник Алексей Сутормин перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» за 50 тыс. рублей, а затем отправился в «Зенит» за ту же сумму. Он также высказался о компенсации, которую может получить подмосковный клуб.



«Будем ли мы претендовать на такие «огромные» деньги, уж не знаю. Мы не были в курсе суммы этого трансфера. Первая информация о переходе Сутормина из «Оренбурга» была в прессе, и везде значились € 2 млн. Только такая новость у нас была. Чтобы получить компенсацию, биться не надо, просто нужно направить письмо и заключить договор с «Зенитом» о перечислении этой суммы.

Мы, наверное, не будем так финансово напрягать такие богатые клубы. Надо ли нам это? Мы бумаги больше потратим. Не думаю, что мы будем обращаться за этой компенсацией. Пригодится ли такая сумма тренеру? Может быть, мы и сами выплатим ему какую-то премию.



Видимо, такого уровня футболист, что он стоит всего 50 тыс. рублей. У нас дети дороже стоят, когда они заключают первый контакт. А здесь игрок сборной переходит в один из богатейших клубов России, может быть, и Европы», — приводит слова Ширко «Р-Спорт».