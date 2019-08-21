«Шаг за шагом»: Асенсио восстанавливается после разрыва крестообразной связки

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио, получивший серьёзную травму во время товарищеского матча с лондонским «Арсеналом» на предсезонных сборах в США, поделился положительными новостями о своём восстановлении.



Футболист, у которого был диагностирован разрыв крестообразной связки, перенёс операцию, но уже может передвигаться при помощи костылей. «Две недели с момента операции. Шаг за шагом я продолжаю добиваться прогресса в восстановлении. Спасибо за поддержку. Мы продолжаем!» — написал испанец в своём «твиттере».

Сроки восстановления игрока не разглашаются. Однако обычно при подобных травмах они составляют 6-9 месяцев. Асенсио перешёл в «Реал» летом 2015 года из «Мальорки» за € 3,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.