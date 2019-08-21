Б. Игнатьев: нет ничего невозможного для «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что «Краснодар» сумеет показать хорошую игру в матче с «Олимпиакосом».
«Краснодар» избаловал нас в предыдущем этапе квалификации. Считаю, что и на этой стадии для команды нет ничего невозможного. Предыдущий соперник «быков» был гораздо более серьёзным и опасным, чем «Олимпиакос». «Порту» — более статусная, перспективная команда, у неё лучше подбор игроков, больше опыта и богаче традиции. Так что, уверен, греки «Краснодару» по зубам и по итогам двухматчевого противостояния команда сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов», — приводит слова Игнатьева «Известия».
«Олимпиакос» в последние месяцы показывает сильную игру и демонстрирует впечатляющую статистику. С марта этого года греки не проиграли ни одного матча. «Олимпиакос» провёл 12 матчей, 11 из которых выиграл.
- 21 августа 2019
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:35
-
08:30
-
08:21
-
07:51
-
07:40
-
07:30
-
07:26
-
07:04
-
06:51
-
06:07
-
05:47
-
04:34
-
03:45
-
03:26
-
03:13
-
02:47
-
02:03
-
01:28
-
00:37
-
00:23
-
00:21
- 20 августа 2019
-
23:54
-
23:48
-
23:21
-
23:03
-
22:55
-
22:39
-
22:36
-
22:16
-
22:04
-
21:55
-
21:48