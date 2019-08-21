Б. Игнатьев: нет ничего невозможного для «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что «Краснодар» сумеет показать хорошую игру в матче с «Олимпиакосом».



«Краснодар» избаловал нас в предыдущем этапе квалификации. Считаю, что и на этой стадии для команды нет ничего невозможного. Предыдущий соперник «быков» был гораздо более серьёзным и опасным, чем «Олимпиакос». «Порту» — более статусная, перспективная команда, у неё лучше подбор игроков, больше опыта и богаче традиции. Так что, уверен, греки «Краснодару» по зубам и по итогам двухматчевого противостояния команда сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов», — приводит слова Игнатьева «Известия».



«Олимпиакос» в последние месяцы показывает сильную игру и демонстрирует впечатляющую статистику. С марта этого года греки не проиграли ни одного матча. «Олимпиакос» провёл 12 матчей, 11 из которых выиграл.

Мостовой: «Олимпиакос» по зубам «Краснодару»