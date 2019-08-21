Судья Карасёв выразил желание создать рок-группу

Арбитр Сергей Карасёв рассказал, как отвлекает себя от скандалов после матчей.



«Стараюсь уходить от скандалов. Как я уже сказал, и так переживаю из-за своих ошибок, а тут ещё читать какие-то мнения, узнавать про ошибки других… Нет. Я стараюсь искать какой-то позитив. СМИ не читаю, мне это мешает.



Где ищу позитив? Например, играю на электрогитаре. Люблю тяжёлую музыку и с нового года возобновил занятия на гитаре. Выбираю время и раз в неделю занимаюсь с преподавателем — гитаристом группы Catharsis. У меня три гитары, так что, можно сказать, уже немного коллекционер. Это отвлекает, снимает стресс. Очень хотелось бы научиться хорошо играть и сколотить какую-то свою рок-команду. Надо искать вот какой-то такой способ отдыха каждому, а не читать интернет. Семья и музыка — для меня лучший вариант», — цитирует Карасёва Sport24.



А. Егоров: Карасёв провёл просто суперматч, такие дерби — вишенка на торте