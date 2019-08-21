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Экс-хавбек «Уфы»: был случай расизма, но в России всё было потрясающе

Экс-хавбек «Уфы»: был случай расизма, но в России всё было потрясающе
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал, что доволен периодом жизни в России.

В июле 2015 года во время матча «Спартак» – «Уфа» Фримпонг получил прямую красную карточку за неприличный жест, адресованный зрителям. По словам футболиста, кто-то с трибуны его оскорбил, по-английски назвав обезьяной.

«Был случай расизма, но это было всего один раз. Я прожил в России три года и, кажется, это был всего единственный случай, когда я сталкивался с расизмом. Это могло случиться где угодно. Честно говоря, в России всё было потрясающе. Если бы я мог вернуться в футбол, то я бы хотел играть именно там», – цитирует Фримпонга The Atletic.

Фримпонг ранее объявил о завершении карьеры в 27 лет.

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